Sciopero, i sindacati provocano Salvini: "Allora cambiamo data"

I sindacati provocano Matteo Salvini. Usb, a seguito dell'ordinanza emessa dal ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, ha differito lo sciopero nazionale di 24 ore, che interesserà anche i mezzi di trasporto milanesi, previsto per venerdì 29 settembre, alla data di lunedì 9 ottobre con le stesse modalità.

Il vicepremier ha giustificato così la decisione arrivata in mattinata: "Ho ritenuto doveroso intervenire per ridurre a solo 4 le ore di sciopero, garantendo l'accesso agli uffici, alle fabbriche, alle scuole, in entrata e in uscita, perche' i diritti dei lavoratori vengono prima di tutto e di tutti". E ancora il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: "Siccome il governo stra preparando una legge di Bilancio che metterà miliardi di euro per aumentare stipendi e pensioni, non potevo, da ministro dei Trasporti, accettare che venerdì milioni di lavoratori e di studenti rimanessero a piedi tutto il giorno e tutta la sera", ha aggiunto.

Parole però che non sono piaciute ai sindacati: "Quattro ore non bastano ai lavoratori per rivendicare i propri diritti, lo sciopero del 29 settembre 2023 di 24 ore lo posticipiamo al 9 ottobre 2023 sempre di 24 ore, per permettere a tutti gli autoferrotranvieri di poter scendere in piazza e manifestare il loro dissenso". È questa la risposta arrivata dell'Usb secondo cui quella del 9 ottobre "per tutti gli autoferrotranvieri si trasforma in un grande impegno di mobilitazione per il diritto dell'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Coordinamento Nazionale Usb Lavoro Privato settore Trasporto Pubblico Locale". Per l'Usb, "si è consumata l'ennesima aggressione all'esercizio del diritto di sciopero".