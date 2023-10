Mario Giuliacci, la rivelazione: quando il freddo "invaderà" l'Italia

01 ottobre 2023 a

a

a

Il freddo quando arriva? In tanti se lo chiedono e di certo a questa domanda, per il momento, non ci sono risposte certe. Le temperature di questi giorni come sottolinea il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito mariogiuliacci.it ci accompagneranno ancora almeno fino all'inizio della prossima settimana. Poi potrebbe cambiare qualcosa a partire da giovedì 5 ottobre con l'irruzione di aria fresca che porterà ad un abbassamento delle temperature. Ma non stiamo di certo parlando di maltempo.

Semplicemnete le temperature rientreranno nella media stagionale e abbandoneranno i livelli elevati degli ultimi giorni. Bisogna però guardare nel lungo periodo. Da un lato c'è l'ottobrata che come sempre porta una sorta di mini-estate proprio in questi giorni, dall'altro lato c'è un caldo anomalo che potrebbe durare anche per tutto il mese.

"Pioggia ogni giorno". Mario Giuliacci, 7 giorni da incubo: ecco dove e quando

Giuliacci rivela che tra 15 giorni potremmo fare i conti con temperature più fresche ma molto umide e questo aspetto lascia pensare che non ci sarà una vera e propria invesrione di rotta. A quanto pare il periodo in cui il caldo uscirà definitivamente di scena potrebbe essere quello della seconda metà di novembre, subito dopo l'estate di San Martino. In questo caso potrebbero arrivare "scenari invernali" capaci di ribaltare il quadro. Ma con questa prevsiione si ha la certezza che l'estate mai finita di questo 2023 potrebbe durare ancora per un mese e mezzo. E così anche il tursimo ne gode con italiani in partenza per vacanze mordi e fuggi. Insomma il freddo può attendere, ma segnatevi la data del 5 ottobre, qualcosa potrebbe cambiare...