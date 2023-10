Mestre, morta in luna di miele: il tragico destino di due sposi

04 ottobre 2023 a

a

a

Anche due giovani sposi in luna miele erano sul bus precipitato dal cavalcavia a Mestre. Lo riporta il sito croato di informazione 24Sata.hr, secondo cui si tratterebbe di due giovani provenienti dalla zona di Spalato, in Dalmazia. Lei, una donna di 20 anni, è una delle vittime della strage, mentre lui sarebbe ricoverato in un ospedale veneto: pare sia rimasto ferito nello schianto ma non si conoscono con precisione le sue condizioni.

I due si erano sposati una ventina di giorni fa e avevano scelto Venezia come meta del loro viaggio di nozze. Per ora solo 8 delle 21 vittime dell'incidente sono state identificate. Sette di queste sono donne. L'unico maschio è un bambino di un anno e mezzo, secondo quanto appreso finora da fonti sanitarie. Quasi tutte le vittime, inoltre, sono giovani: si tratterebbe di una ragazzina di circa 11 anni, una ragazza di 28 anni, due giovani di 30, una di 38 anni e due donne di 65 e 70 anni.

"Nessun segno di frenata". Mestre, il dettaglio inquietante: uno "scivolo" di 50 metri

Tornando alla coppia appena sposata, i due - le cui generalità non sono ancora state diffuse - avrebbero partecipato alla gita a Venezia dal campeggio Hu di Marghera, dove stavano tornando al momento dell'incidente e dove soggiornavano insieme agli altri turisti morti e feriti nell'incidente stradale. Nel gruppo a bordo del pullman c'erano persone di diverse nazionalità: tedeschi, ucraini, austriaci, almeno un francese e spagnoli.