Valtellina, addio ad Anita Graneroli: una morte atroce a 17 anni

07 ottobre 2023 a

a

a

Anita Graneroli è morta a 17 anni dopo un terribile incidente in moto a Sondalo, in Valtellina. Ieri sera, venerdì 6 ottobre, si trovava sul sedile posteriore, trasportata dal fidanzato. Il ragazzo ha perso il controllo della Aprilia Rsv 650 e si è schiantato contro il guardrail. La giovane è stata sbalzata nel fossato ed è morta sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso dei sanitari. Il ragazzo, il 22enne D.M, ha riportato alcune ferite ed è subito stato trasportato in ospedale.

Come riporta Il Giorno, i carabinieri della caserma di Sondalo e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tirano, coordinati dal comandante, Capitani Riccardo Angeletti, stanno ancora completando i rilievi e raccogliendo le testimonianze del drammatico incidente. Al momento, non si esclude che a determinarlo possa essere stata una brusca frenata della Aprilia Rsv 650 guidata dal fidanzato.

Malore dell'autista? Nessun risarcimento: Mestre, la beffa dopo la strage e il lutto

Grande il dolore in tutta la comunità di Sondalo che, a distanza di pochissime settimane dalla morte in motorino della 14enne studentessa Eva Mazzetta, piange un'altra giovanissima perdita. Il veicolo è stato immediatamente recuperato dai Vigili del fuoco volontari di Grosio intervenuti con I colleghi permanenti del distaccamento di Tirano e ora si trova a disposizione della Procura di Sondrio.

"Non ci sono parole per esprimere la tristezza e la rabbia che tutti noi proviamo in questo momento. A seguito di un’altra disgrazia che ha colpito la nostra comunità comunichiamo che l'evento in programma per domani sera verrà rinviato; ogni informazione tecnica verrà rilasciata domani, ora ci limitiamo al silenzio. Con la certezza che tutti capiranno i motivi della nostra decisione, ci stringiamo all'immenso dolore della famiglia", hanno scritto gli organizzatori sulla pagina Facebook Sondalo Tourism.