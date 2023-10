5 euro, disastro alla Zecca: cosa stampano sulla nuova moneta per errore

10 ottobre 2023 a

Un errore che non è certo passato inosservato quello commesso dalla Zecca e dal Poligrafico dello Stato. Sulla moneta commemorativa dei cento anni di Italo Calvino, invece della città di Sanremo è stata rappresentato il profilo di Mentone. Eppure lo scrittore visse la sua infanzia e la sua gioventù proprio in Liguria. Per questo i cinque euro d’argento, prezzo di mercato fior di conio 60 euro e realizzati in 9 mila esemplari, sono diventati un vero e proprio caso.

Ma cosa c'è dietro la gaffe? A dare un'ipotesi di quanto potrebbe essere accaduto è La Stampa. Secondo il quotidiano la veduta di Mentone appare su internet anche quando si cerca Sanremo. In ogni caso lo scivolone non è andato giù alla Famija Sanremasca, l’associazione che tutela e tramanda le tradizioni e il dialetto sanremasco. Quest'ultima si è rivolta al Comune per capire come intenda muoversi, in quanto l'errore è oltraggioso per la città che ha visto crescere Calvino (prima liceale, poi partigiano e redattore dell’Eco della Riviera) essere confusa con Mentone. La città francese fu comunque nominata da Calvino che le dedicò uno scritto giovanile intitolato "L’entrata in guerra - Gli avanguardisti a Mentone".

Questo però non basta a giustificare la gaffe. "La Zecca deve correggere l’errore e produrre una moneta con l’immagine di Sanremo - tuona il presidente della Famija, Leone Pippione - Il Comune per prima cosa contatti i principali motori di ricerca chiedendo che l’equivoca indicizzazione dell’immagine di Mentone non possa essere più sovrapposta a quella di Sanremo". Così è Palazzo Bellevue a valutare la situazione.