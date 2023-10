Meteo, "la prima volta dal 1958": la circostanza che sconvolge Roma

10 ottobre 2023 a

Un lunedì di ottobre così caldo a Roma non si vedeva dal 1958. Ieri, infatti, la massima ha toccato i 33 gradi nella Capitale. Un valore piuttosto preoccupante e anomalo, visto il periodo in cui ci troviamo. Era dal 1958 che non si registravano temperature di questo tipo a ottobre: lo conferma Massimo Ciccazzo, segretario dell’associazione sulla diffusione dello studio della meteorologia "Edmondo Bernacca". L'esperto ha spiegato che la temperatura registrata ieri ha addirittura battuto il record del 9 ottobre del 1958, quando invece a Roma vennero registrati 31,5 gradi.

Ma non è tutto. Un altro record viene battuto questo mese: il meteorologo ha sottolineato che i primi dieci giorni di ottobre si chiudono con una temperatura media di 29 gradi, diventando così la decade di ottobre più calda mai registrata. Si tratta di una situazione eccezionale: basti pensare che la temperatura media dei primi dieci giorni di questo mese è addirittura superiore a quella dei primi dieci giorni di agosto.

Ciccazzo al Messaggero ha spiegato che questo caldo potrebbe durare per tutta la settimana. Un vero e proprio prolungamento dell'estate che, secondo 3BMeteo, è legato all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Tra l'altro, anche se il picco massimo è stato raggiunto ieri, anche oggi a Roma la temperatura supererà i 30 gradi. Qualcosa potrebbe cambiare solo nel weekend, quando le temperature inizieranno a scendere lentamente.