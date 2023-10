Meteo, Paolo Sottocorona: "I modelli sono cambiati", nessuna svolta in vista

09 ottobre 2023 a

L'estate non accenna a finire: anche se le condizioni meteo peggioreranno leggermente nei prossimi giorni, la stagione autunnale sembra ancora lontana. Lo ha spiegato Paolo Sottocorona su La7. Le prossime ore potrebbero essere caratterizzate da lievi piogge e piccoli cali di temperature. Ma nessuna svolta è all'orizzonte. I rovesci e qualche nube di passaggio, ha sottolineato il meteorologo, potrebbero interessare soprattutto il nord oggi, lunedì 9 ottobre, e domani, martedì 10: "Avremo un temporaneo e limitato abbassamento delle temperature". Martedì 10 ottobre, in particolare, potrebbe affacciarsi qualche nuvola sul basso Tirreno e sulle zone interne della Calabria, dove si potrebbe verificare qualche precipitazione, così come in Liguria e alta Toscana. Per il resto sono previsti cieli sereni e temperature solo di un paio di gradi più fresche rispetto ai giorni scorsi.

Parlando dei prossimi giorni, poi, l'esperto ha chiarito: "Due giorni fa i modelli davano per la prossima settimana (dal 16 al 22 ottobre, ndr.) un cambiamento piuttosto significativo". Oggi, però, le "previsioni a nove giorni" son cambiate, ha proseguito Sottocorona: "Già oggi i modelli hanno un po' spostato il tiro e quindi questa settimana continuerà abbastanza stabile e calda, mentre in quella successiva non ci sarà un cambiamento significativo". La svolta autunnale, insomma, è rimandata "a data da destinarsi". L'Italia dovrà aspettare ancora.