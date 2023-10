A4, mistero in autostrada: cosa compare tra le auto

10 ottobre 2023 a

Un cubo in giro per l'autostrada. Tutto vero. Molti automobilisti sono rimasti sorpresi nel vedere un cubo nero su quattro ruote viaggiare lungo l’A4. Ma di cosa si tratta? Nulla di cui preoccuparsi. Si chiama Next ed è il bus scomponibile ideato da Tommaso Gecchelin. Il mezzo è stato testato per la prima volta su una strada ad alta percorrenza. Venerdì il viaggio d’andata verso Milano, domenica il ritorno. Next è stato messo alla prova a una velocità di 110 chilometri orari. "La stabilità è fantastica, il prossimo passo è l’inizio della produzione in serie che contiamo di avviare entro la fine del 2024", ha detto l'ideatore.

Il cubo altro non è che un mezzo flessibile e modulare: ogni sua parte, infatti, è un veicolo che può viaggiare in autonomia o agganciarsi agli altri per creare un lungo serpentone carico di passeggeri. A inventarlo, Gecchelin, un giovane progettista originario di Mira (Venezia) e residente a Padova, che ha studiato il prototipo per la sua tesi di laurea.

Gecchelin vanta ben due lauree: la prima in Fisica e la seconda in Disegno industriale. Next ha subito attirato l'attenzione degli Emirati Arabi, che hanno stanziato 2,5 milioni di euro per produrre il prototipo sul larga scala. Intanto Gecchelin pensa in grande, visto che ha fondato la startup ‘Next Future Transportation’, poi diventata Next srl.