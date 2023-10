Roma, anziana rapinata e uccisa a martellate: chi è il killer

14 ottobre 2023 a

È stata uccisa a martellate nel corso di una probabile rapina la 71enne Silvana Aru ritrovata cadavere all’interno del proprio appartamento in zona Borghesiana, a Roma. Fermato per l’omicidio un amico dei figli, che, secondo quanto riporta Il Messaggero, avrebbero dei precedenti penali. A bloccare l’uomo, un 38enne, i carabinieri di Tor Bella Monaca che indagano sui fatti. La donna sarebbe stata trovata ferita a morte da vicini di casa che si erano allarmati per aver sentito dei rumori.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe ucciso la 71enne mentre era sotto effetto di droga.

Due giorni fa, il 12 ottobre, sempre a Roma, un uomo ha rapinato un bar-tabaccheria a Tor Bella Monaca. Poi, per fuggire ai carabinieri, è entrato in casa di un’ anziana cercando di nascondersi ma alla fine è stato scoperto e arrestato. L'uomo era armato di accetta e aveva portato via un bottino di 800 euro. Vedendo i militari, l’uomo è scappato e nella fuga ha scavalcato il cancello di un’abitazione privata, è entrato nella casa spintonando l’ anziana proprietaria e cercando di nascondersi. I carabinieri lo hanno bloccato mentre cercava di dileguarsi e hanno anche recuperato l’accetta e la maglietta che aveva usato durante il colpo e delle quali aveva provato a disfarsi durante la fuga. L’uomo deve rispondere di rapina aggravata mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.