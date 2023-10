Hamas, i morti di Gaza tutti sul conto dei terroristi: non credete alla sinistra

14 ottobre 2023 a

Ogni singolo morto palestinese innocente, così come gli inermi civili israeliani massacrati una settimana fa, è da mettere in conto ai terroristi islamici di Hamas. Non credete, spiega Daniele Capezzone, alla sinistra italiana che coglierà la palla a balzo per per scaricare su Israele e sul suo premier Benjamin Netanyahu la responsabilità della rappresaglia e dei lutti. Un triste copione già notto, che fa seguire alla solidarietà del primo giorno i distinguo del secondo, le ambiguità del terzo, la sponda agli studenti pro-Palestina del quarto e, infine, il rovesciamento della frittata.