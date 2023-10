PiazzaPulita, Cerasa travolge la sinistra: "Razzi sulla Romagna, noi cosa faremmo?"

13 ottobre 2023 a

A Piazza Pulita, il talk show condotto da Corrado Formigli, il direttore del Foglio, Claudio Cerasa fa una riflessione importante: "Israele ha tutto il diritto di difendersi. Stiamo parlando dell'unica democrazia nel Medio Oriente. L'unico Paese con i valori dell'Occidente aggredito puntualmente dai Paesi che lo circondano. E così ora sento parlare di crudeltà di Israele ma dimentichiamo già cosa ha subito in questi giorni e l'orrore di Hamas?".

Poi, sempre Cerasa, rispondendo alle parole del professor D'Orsi, ha fatto un paragone che dà la misura corretta di quanto sta accadendo in Medio Oriente: "Facciamo un esempio semplice. San Marino all'improvviso spara razzi e missili sull'Italia, sui territori dell'Emilia Romagna. Secondo voi l'Italia, il nostro Paese, avrebbe il diritto di difendersi?". Parole, quelle di Cerasa, che hanno portato sul piano della realtà il dibattito su quanto sta accadendo in Israele.

E soprattutto zittiscono le voci di chi in queste ore sbraita cercando di difendere le ragioni di Gaza. Una parte della sinistra ma anche le frange estremiste dei gruppi studenteschi strizzano l'occhio ai tagliagole criticando in modo aspro le mosse di Israele che, fino a prova contraria, in questo momento è il Paese che è stato attaccato e dunque ha il sacrosanto diritto di difendersi e di rispondere in modo chiaro ed efficace al blitz vigliacco di Hamas. Intanto sul piano della diplomazia si va avanti e si cerca di trovare una mediazione per una tregua. E in questo senso la visita di Tajani a Tel Aviv è un passo concreto verso una soluzione diplomatica che porti a un rapido cessate il fuoco.