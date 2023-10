Israele, la frase choc dell'ex Br Giordano: "Chi hanno ucciso il 7 ottobre"

16 ottobre 2023 a

"È assurdo pensare di voler fare la guerra ai palestinesi e poi pretendere di vivere in pace": Francesco Giordano, ex brigatista condannato per l'omicidio del giornalista Walter Tobagi avvenuto il 28 maggio del 1980, lo ha detto all'Adnkronos in riferimento a Israele. Sabato scorso era in prima fila al corteo a sostegno dei palestinesi a Milano e tra le mani aveva uno striscione con su scritto: "Non finanziare l'apartheid israeliana".

Interpellato dall'Adnkronos, l'ex membro della Brigata XXVIII marzo, riferendosi alle polemiche che lo hanno travolto dopo la partecipazione al corteo, ha parlato di una "campagna" ai suoi danni da parte della stampa dovuta alla riuscita della "meravigliosa manifestazione". Sulla strage compiuta da Hamas lo scorso 7 ottobre contro Israele, invece, ha detto: "Io sono contrario a tutti gli eccidi, non solo alcuni. Tra sabato 7 ottobre e l'8 ottobre, quindi in 24 ore, sono stati assassinati ben 24 giovani palestinesi e non ho letto da nessuna parte di pianti o indignazione contro l'esercito sionista. Ecco, se mi si chiede di denunciare solo quel che fa comodo ad Israele, Usa, Francia, Germania, Italia la risposta è no, grazie". Riferendosi al gruppo terroristico Hamas, poi, ha aggiunto: "La verità è una sola: Hamas è parte del popolo palestinese che peraltro ha vinto le elezioni a Gaza, vittoria che ha spinto le milizie di Abu Mazen a tentare un golpe con armi donate dai sionisti e dagli Usa. In quella occasione fu tutto il popolo di Gaza che si ribellò a quel tentativo di golpe".

L'ex terrorista, condannato a 30 anni e 8 mesi, divenuti 21 anni in appello, per l'omicidio di Tobagi, è tornato infine sulle critiche che lo hanno riguardato: "La campagna nei miei confronti nasce dalla rabbia per la meravigliosa manifestazione di sabato, che ha visto in piazza migliaia di giovani e meno giovani chiedere ad Israele di interrompere il genocidio dei palestinesi di Gaza, come della Cisgiordania. Non era una manifestazione filo Hamas: io sono un comunista, ma a favore del diritto dei palestinesi a vivere in pace, di avere un futuro".

