Barbara Palombelli, rivelazione privatissima su Rutelli: "Stasera dormo qui"

Gli inizi da segretaria in una scuola di danza. Poi l'impegno politico nei movimenti studenteschi del '68. E, ancora, l'amicizia con i colleghi Giuliano Ferrara e Paolo Mieli, il lavoro per la carta stampata e ora la televisione. Barbara Palombelli, volto noto di Rete 4 e Canale 5, spegne 70 candeline, anche se, a detta sua, non ha "mai festeggiato" un singolo compleanno. Per l'occasione, ha concesso un'intervista al Corriere della Sera, dove racconta tutta la sua carriera da giornalista e i suoi primi amori.

La storia della Palombelli è quella di una ragazza che "voleva essere autonoma". Ma, come le consigliò suo padre: “Se vuoi la libertà, te la devi conquistare”. Insegnamento che la Palombelli prese fin da subito alla lettera, tanto da partecipare attivamente alle proteste studentesche che caratterizzarono il '68 italiano. Il giornalismo arrivò quasi subito. Prima con un "contrattino alla Rai" e poi, nel 1979, finalmente la carta stampata. Barbara, nel corso della sua lunghissima carriera, ha scritto per importantissimi quotidiani, come L'Europeo, Corriere della Sera e Repubblica. La televisione sarebbe arrivata soltanto molti anni dopo, perché la stessa Palombelli credeva fosse "una cosa molto facile".

Ma nella vita della Palombelli non c'è stato solo il lavoro. Barbara, oltre a ricordare il suo primo amore, ha rivelato anche qualche aneddoto che riguarda proprio il suo attuale marito: Francesco Rutelli. "L’ho conosciuto per caso - racconta la giornalista - un amico comune mi chiese di dargli una mano per Radio radicale: dopo una settimana eravamo a vivere insieme, lui allora era senza casa... stasera dormo qui, e poi è rimasto, sono quasi 44 anni". E quell'unione è poi durata per tutta una vita: "Non so come mai - confessa la Palombelli - Eravamo persone diverse, lo siamo ancora. Forse il segreto è rimanere se stessi".