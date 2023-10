È morto Sergio Staino, il vignettista di Bobo mito della sinistra

21 ottobre 2023 a

Questa mattina, sabato 21 ottobre, è morto in ospedale a Firenze Sergio Staino L'83enne vignettista, papà di Bobo ed ex direttore dell'Unità, era ricoverato da qualche giorno: da tempo infatti era malato. Cresciuto a Piancastagnaio, in provincia di Siena, si era laureato in architettura. Poi debuttò nel mondo dei fumetti con Bobo, il suo personaggio più famoso, nel 1979 sulla rivista Linus diretta da Oreste Del Buono.

Nel corso degli anni Ottanta iniziò a disegnare vignette per Il Messaggero e l'Unità, con cui lavorò dal 1982. Nel 1986 fondò e diventò direttore del programma satirico Tango (nel 1987 realizzò per Rai 3 il programma Teletango). In seguito, sempre in Rai, creò Cielito lindo, un varietà satirico condotto da Claudio Bisio e Athina Cenci. Vent'anni dopo realizza Emme, "periodico di filosofia da ridere e politica da piangere", supplemento settimanale de l'Unità, di cui diventerà direttore nel 2016; si dimette però nel 2017 dopo l’annuncio di un piano di ridimensionamento del personale orchestrato dalla società che edita la testata. Tornerà poi alla sua direzione fino alla sua chiusura, il 2 giugno del 2017.

"La morte di Sergio Staino mi riempie il cuore di tristezza - commenta addolorato Matteo Renzi - Sergio è stato spesso un feroce critico e allo stesso tempo un affettuoso fratello maggiore. Ma per me è sempre stato soprattutto una persona vera con cui confrontarsi e discutere. Il mio messaggio di condoglianze più affettuoso a Bruna, ai figli Michele e Ilaria, a tutti quelli che gli hanno voluto bene".

Molto toccante anche il saluto su X del dem Piero Fassino:c"Ci ha lasciati Sergio Staino, già direttore de L'Unità e padre di Bobo, il personaggio delle sue vignette, interprete dei sentimenti, delle ansie, delle speranze del popolo della sinistra. Grazie Sergio, ci mancherai, ma ti porteremo nel cuore".