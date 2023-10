Meteo, allarme della Protezione civile: scuole chiuse, ecco dove

27 ottobre 2023 a

a

a

Inizia il weekend ed è subito allerta-meteo, diramata dalla Protezione Civile: in arrivo forti temporali, in particolare su alcune regioni del Centro-Nord, tanto che in diversi comuni le scuole resteranno chiuse.

Nel dettaglio, avviso di allerta arancione per alcuni settori di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna e Toscana. L'allerta gialla invece riguarda 14 regioni per rischio idraulico su Calabria, Emilia Romagna e Toscana, per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Toscana e Umbria e per rischio idrogeologico su Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

Come detto, a causa dell'allerta meteo, oggi venerdì 27 ottobre alcune scuole resteranno chiuse, in particolare in Liguria. Lo stop colpisce i comuni di Rapallo, Borzonasca, Ne, Lavagna e San Colombano Certenoli. Scuole chiuse anche in alcuni comuni della provincia di La Spezia. Tra questi, Sarzana, Ameglia, Vezzano, Sesta Godano, Follo, Framura e Arcola, Zignago, Varese Ligure, Riccò del Golfo, Rocchetta Vara. E anche in Toscana, nei comuni della Lunigiana, le scuole resteranno chiuse.

Per quel che riguarda le previsioni, secondo 3bMeteo nel weekend, l'ultimo di ottobre, si registrerà ancora un teso flusso di correnti umide sud occidentali associate a una vasta saccatura atlantica, che verrà trainata da un vortice nei pressi del Regno Unito. Dunque un grosso ciclone extratropicale che genererà perturbazioni che si abbatteranno sull'Europa, partendo da ovest per poi viaggiare verso est.

Nel dettaglio, secondo 3bMeteo, affronteremo un sabato variabile e una domenica con la pioggia su parte del Nord e localmente sulle regioni centrali tirreniche ma non si tratterà di maltempo. Solo su Liguria e in generale lungo i settori alpini e prealpini centrali a causa della diretta esposizione ai venti di libeccio si potranno vedere fenomeni più abbondanti. Al contrario, le zone più soleggiate saranno al Sud, escluso qualche rovescio in Campania e sulle regioni del versante adriatico.