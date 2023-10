Terremoto in Emilia Romagna, doppia scossa: scene di panico e gente in strada

30 ottobre 2023 a

Trema ancora l'Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata avvertita in Emilia Romagna, tra le province di Reggio Emilia e di Modena. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Ingv, il sisma è stato registrato intorno alle 6,25 di questa mattina 30 ottobre e ha avuto ipocentro a nove chilometri di profondità ed epicentro tra il comune reggiano di Castellarano e quello modenese di Sassuolo. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. La scossa è stata percepita in tutta la regione, molte persone si sono riversate in strada.

Una seconda scossa di magnitudo 2.6, poi, è stata registrata sempre con epicentro a Castellarano pochi minuti dopo la prima, alle 6.33.

Solo due giorni fa, il 28 ottobre, si era registrata una scossa di magnitudo 4.2 a Ceneselli, in provincia di Rovigo, alle 17.29 del pomeriggio. Un terremoto della stessa intensità di quello di mercoledì 25 ottobre, sempre nella stessa zona.

Ieri sera 29 ottobre, inoltre, una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata a Castelsaraceno, in provincia di Potenza, alle 19 e 10. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma ed è stato avvertito anche in alcuni comuni limitrofi. Anche in questo caso non si sono registati danni a cose e persone.