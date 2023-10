Meteo, tempesta atlantica Ciaran: il peggio sta arrivando, le zone in pericolo

31 ottobre 2023 a

Il maltempo di queste ore è solo un assaggio. Da giovedì 2 novembre, infatti, saremo travolti dalla tempesta Ciaran. "L'intensa perturbazione che sta portando condizioni di maltempo anche intenso sulle regioni settentrionali e in Toscana in avvio di settimana, insisterà fino alle prime ore di martedì al Nordest e si estenderà contemporaneamente alle regioni tirreniche, determinando condizioni di maltempo ancora intenso su alta Lombardia, alto Triveneto e zone interne della Toscana", si legge sul sito di 3bmeteo.it.

Ci saranno con ogni probabilità anche "locali nubifragi nella notte tra lunedì e martedì, in particolare su Genovese orientale e Prealpi carniche, dove in 24 ore sono attesi apporti pluviometrici anche di 100/150mm e localmente oltre, con possibili criticità idro-geologiche. Atteso anche il ritorno della neve sulle Alpi centro-orientali, in calo fino a 1500/1600m sul settore retico e su quello alto atesino". Poi la perturbazione scivolerà verso Est favorendo "un miglioramento, con ampie schiarite che dal Nordovest si estenderanno al Triveneto e raggiungeranno anche le regioni centrali. Gli effetti residui del fronte si attarderanno invece sulle regioni del basso Tirreno, con qualche pioggia su Campania e alta Calabria, in attenuazione in serata".

Mercoledì 1 novembre - "Una nuova perturbazione punterà dall'Atlantico l'Italia, dando luogo ad un peggioramento del tempo a partire da Sardegna e regioni tirreniche. La sua traiettoria sarà però più bassa rispetto ai precedenti fronti e le piogge associate risulteranno più sporadiche sulle regioni settentrionali. Qualche pioggia interesserà Levante Ligure, Lombardia, Emilia e Triveneto, generalmente di debole intensità. Da segnalare inoltre deboli nevicate sulle Alpi, oltre i 1600/1700m sui confini svizzeri", avvertono gli esperti. "Sul resto d'Italia i fenomeni interesseranno le regioni dalla Toscana all'alta Calabria, con rovesci e qualche temporale tra il pomeriggio e la sera su basso Lazio e Campania, a fine giornata fin sulla Sicilia settentrionale".

Giovedì 2 novembre - Temporaneo miglioramento sull'Italia. Ma attenzione, concludono i meteorologi, "dall'Atlantico si starà preparando ad entrare in azione una nuova e più intensa perturbazione, pilotata da una vera e propria tempesta atlantica battezzata Ciaran, responsabile di un peggioramento anche intenso in estensione dal Nordovest a Triveneto e regioni dell'alto Tirreno".