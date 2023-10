Mario Giuliacci, "cosa accadrà a novembre": Italia, stravolte le previsioni

30 ottobre 2023 a

Dopo un'estate caldissima e un autunno che ha tardato ad arrivare, ora dovremmo entrare nel pieno. E dopo settimane di clima mite, sta per arrivare novembre e forse anche il freddo e il maltempo. Secondo quanto riporta il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito di previsioni del tempo, dopo la famosa "ottobrata", almeno sul nord Italia, arriverà finalmente il vero clima autunnale.

In particolare, secondo il meteorologo, la prima parte del mese sarà caratterizzata dal passaggio di perturbazioni piovose che si concentreranno soprattutto al Centro-Nord. Le piogge saranno accompagnate da correnti piuttosto fredde che, dunque, getteranno le basi per copiose nevicate sulle zone alpine fino a quote attorno ai 1000 metri. Ma quando inizierà tutto questo? Sicuramente a partire dal weekend di sabato 4-domenica 5 novembre.

Intanto, oggi lunedì 30 ottobre "l’Italia sarà colpita da una violenta ondata di maltempo con il rischio di avere veri e propri nubifragi in alcune zone del nostro paese a causa di una perturbazione in arrivo dal Nord Europa", avverte Giuliacci. "Lunedì entreranno dalla Porta del Rodano fredde e instabili correnti provenienti dal Nord Europa e potrebbero formare un pericoloso ciclone con inevitabili conseguenze sull’Italia. Mentre l’area depressionaria si avvicina al nostro paese attirerà a sé venti miti dal meridione e che attraversando il bacino mediterraneo si caricherà di umidità fornendo carburante per la creazione di imponenti celle temporalesche. Possiamo quindi attenderci nubifragi sulle regioni di Nord-Est e tra Liguria e alta Toscana con accumuli di pioggia fino a 150 millimetri in pochissime ore".