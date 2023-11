Grosseto, camionista non si ferma all'alt e parte l'inseguimento: come lo fermano

02 novembre 2023 a

Un inseguimento degno dei film di azione quello avenuto sull'Aurelia a Grosseto. Protagonista un 81enne che, alla guida di un camion, ha tenuto in scacco gli agenti di due sezioni della polizia stradale e quelli della polizia municipale della città portuale, lungo i 70 km che dividono Piombino dal capoluogo maremmano. L'uomo, come riporta il Corriere della Sera, si è arreso solo dopo un lungo inseguimento, che ha portato anche alla chiusura dell'Aurelia al traffico.

I fatti risalirebbero a qualche giorno fa anche se la notizia trapela solo oggi. L'inseguimento inizia quando all'anziano autista, che avrebbe la patente ritirata, viene imposto l'alt da una pattuglia della polizia municipale per le strade di Piombino. L'uomo a quel punto avrebbe accelerato anziché fermarsi. L'inseguimento è avvenuto nelle vie del centro urbano. Lì sarebbe stato raggiunto da un agente arrampicatosi fino alla cabina per il controllo. Lui però "ci ripensa e riparte a tutto gas - scrive il Corsera - facendo cadere giù il poliziotto locale ed evitando di travolgerlo solo per un caso fortunato".

L'inseguimento allora prosegue lungo l'Aurelia a quattro corsie verso sud. A un certo punto viene allertata la Polstrada di Grosseto, che organizza la trappola. Il traffico viene dirottato fuori dalla superstrada e alcune auto di servizio vengono messe di traverso così da creare una barriera. Dopo circa dieci minuti, ecco il camion guidato dall'anziano. Ma lui non molla e si chiude dentro. Solo dopo diversi minuti di trattativa, cede.