Napoli-Milan, morto allo stadio: "Era entrato", cosa non torna

30 ottobre 2023 a

a

a

Una morte agghiacciante quella Antonio 'Tony' Scotto di Luzio. Tifosissimo degli azzurri, il 42enne di Napoli ha trovato la morte proprio mentre migliaia di spettatori si recavano allo stadio Maradona per assistere al big match di domenica 29 ottobre con il Milan. Incensurato e molto conosciuto a Bacoli, centro dei Campi Flegrei, Antonio stava molto probabilmente cercando di entrare allo stadio senza biglietto. Almeno secondo quanto ricostruito dalla Polizia in base al racconto di un suo amico. I due avevano imboccato una via d'accesso attraverso un cunicolo, che a un tratto è stato trovato ostruito. Il compagno ha spiegato di aver desistito e di essersi diretto verso il parcheggio esterno dello stadio: qui ha atteso invano l'amico, che aveva perso di vista e che non rispondeva alle telefonate.

Alla Polizia ha aggiunto di aver sentito, mentre cercava di entrare attraverso lo stretto passaggio, un forte rumore, come di una trave che cadeva. Ecco allora che è scattato l'allarme e sono iniziate le ricerche dell'uomo. Il corpo senza vita di Tony è stato però trovato verso le 2 di notte. L'ipotesi è che Scotto di Luzio, a differenza dell'amico, sia riuscito a passare nel cunicolo. Poi si sarebbe arrampicato su un muro di cinta, precipitando da un'altezza di circa 20 metri.

Assalto a scuola vestiti da terroristi: quella manciata di minuti che ha terrorizzato Milano

Il suo corpo è finito nella zona dove si trova un parcheggio murato, sotto il settore ospiti. Al momento però non c'è nulla di certo. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo sulla base dei rilievi della Scientifica e delle testimonianze raccolte. Tanti i dubbi avanzati nei commenti social. Tony lascia due figli piccoli, moglie, familiari.