Meteo, la tempesta Ciaran si abbatte sull'Italia: tre morti in Toscana, intervengono gli elicotteri

Pioggia e maltempo su tutta l'Italia. Soprattutto al centro-nord. La tempesta Ciaran fa sentire tutta la sua forza. Allagamenti e nubifragi nella zona di Prato, fiumi che esondano e tanta paura tra le case che toccano da vicino la furia dell'acqua. "Al momento la situazione è in via di miglioramento. Il bilancio tragico è di tre deceduti e abbiamo ancora tre dispersi: due coniugi a Lamporecchio (Pistoia), che percorrevano un ponte risultato poi crollato, e i sommozzatori dei vigili del fuoco stanno facendo le ricerche, e una persona a Campi Bisenzio (Firenze) che si è allontanata con la sua auto ed è data per dispersa", ha spiegato il direttore operativo per il coordinamento delle emergenze della Protezione civile Luigi D’Angelo a Sky Tg24 sulla situazione maltempo.

"In tre ore sono caduti 200 millimetri di pioggia in una striscia dalla costa di Livorno verso il Mugello", ha continuato. Sommozzatori dei vigili del fuoco intervenuti per liberare alcune persone rimaste intrappolate in auto nei sottopassi, a Firenze allarme a Novoli. Sempre a Prato l'acqua è entrata all'interno dell'ospedale Santo Stefano, allagando i sotterranei e una parte del piano terra. Inoltre risulta chiuso il piazzale della stazione centrale, anch'esso allagato. La situazione è di emergenza. "Le immagini sono chiare, non scendete in strada. Non circolate con l'auto, chi può raggiunga i piani alti delle case".



Il presidente della Toscana Eugenio Giani, quando sono le nove di sera, lancia l’allarme. Nelle prossime ore è previsto un innalzamento del livello dell'Arno e Firenze si prepara a resistere a questo maltempo che si sta trasformando in un incubo. "Ho dichiarato lo stato di emergenza regionale e sono già in contatto con il governo per quello nazionale. La situazione è davvero molto grave. Migliaia di famiglie sono senza luce", fa aspaere il vicesindaco di Campi, Federica Petti: "Abbiamo persone in grave difficoltà e stiamo aspettando i mezzi anfibi dei vigili del fuoco: le aree più colpite sono il centro e la zona di Capalle". "Nella città metropolitana la situazione è critica. Non mettetevi alla guida” dice il sindaco Firenze, Dario Nardella.