Mario Giuliacci, la peggiore delle meteo-sentenze: "Fino al 13 novembre"

05 novembre 2023 a

Italia flagellata dal maltempo e dalle tempeste, con la Toscana che sta pagando un prezzo altissimo, così come Emilia Romagna e Liguria, tra vittime e gravissimi danni.

Ma che cosa ci aspetta, nei prossimi giorni? Una risposta alla domanda arriva direttamente dal colonnello Mario Giuliacci, che fa il punto della situazione in un'intervista a Fanpage.it. Giuliacci va dritto al punto: ""L'Italia resterà sotto scacco del maltempo fino al 13 novembre. Fino ad allora, ci saranno piogge intense, vento forte e anche nevicate. Insomma, un pizzico di inverno è giunto sull'Italia, soprattutto settentrionale", rimarca.

Insomma, secondo Giuliacci la durissima ondata di maltempo è ben lungi dall'essere terminata: ci attende ancora più di una settimana di tormenti-meteo. Secondo Giuliacci, il 6 novembre ci sarà una fugace tregua del maltempo. Però si riparte subito dopo: "Ma martedì 7 novembre arriverà l'ennesima perturbazione dal Nord Africa, con temporali al Centro, su Campania e Sardegna. A fine giornata piogge anche sul Nord, in particolare su Triveneto e Alpi Centro Orientali. Mercoledì 8 le piogge diventano più deboli". E così via, fino al 13 novembre, data in cui i modelli previsionali, secondo Mario Giuliacci, suggeriscono l'arrestarsi del maltempo.