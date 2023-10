Brindisi, soffocato dalla brioche al bar: come gli salvano la vita

18 ottobre 2023 a

a

a

Un cliente del Bar Pantheon di Oria, provincia di Brindisi, dopo aver addentato un cornetto, stava rischiando di soffocare. La tragedia è stata evitata grazie all'immediato soccorso di un cameriere. Il ragazzo, M.C. (26 anni), gli ha praticato le manovre salvavita. In passato il giovane aveva seguito un corso per imparare le manovre disostruttive delle vie respiratorie e senza il suo provvidenziale intervento, chissà come sarebbe andata a finire.

L’uomo, dopo che il cameriere gli ha praticato la manovra di Heimlich, ha ripreso colorito e ha ricominciato a respirare dopo il forte spavento. "Ho frequentato il corso - ha detto il 26enne cameriere - e si è rivelato utile. Quel signore ora sta bene. Si tratta di cose che possono capitare a chiunque, basta ci sia qualcuno in grado di affrontarle perché in quei casi - ha aggiunto il ragazzo - il tempo è tutto".

"10 euro per 3 caffè". Toninelli, scontrino-truffa per attaccare Meloni: che figuraccia | Guarda

“La vita è imprevedibile - ha sottolineato il cameriere - ma la capacità di aiutare in situazioni di emergenza non deve esserlo, per questo presi il primo soccorso. Dico questo per sensibilizzare verso questo corso salvavita, nelle aziende e nella vita di tutti i giorni”. Il messaggio, lanciato dall’autore del salvataggio, Non è certamente stato pensato per attrarre della pubblicità. Al contrario, l'intento è quello di promuovere la partecipazione a questi corsi, specialmente per i lavoratori a contatto con il pubblico.