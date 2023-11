Davide Renne, morte improvvisa a 46 anni: moda italiana sotto choc

10 novembre 2023 a

Mondo della moda italiana sconvolto per la morte di Davide Renne, direttore creativo di Moschino. Lo stilista è scomparso a soli 46 anni, stroncato da un malore improvviso e aveva assunto il prestigioso ruolo in uno dei brand italiani più celebri nella galassia del fashion pochi giorni fa.

E' stata la stessa società a comunicare la notizia, "con profondo cordoglio e grande tristezza". La "prematura scomparsa", come detto, è seguita alla presa in carico della direzione creativa, iniziata formalmente l'1 novembre scorso.

"Non ci sono parole per descrivere l'incommensurabile dolore che stiamo vivendo in questo momento cosi' drammatico - ha dichiarato Massimo Ferretti, presidente Esecutivo di Aeffe SpA - . Davide si era unito a noi solo pochi giorni fa, quando un malore improvviso ha stroncato troppo presto la sua giovane vita. Non riusciamo ancora a credere a quello che è successo. Con Davide stavamo lavorando a un progetto ambizioso, pieni di entusiasmo e di ottimismo verso il futuro. Anche se è stato con noi solo per pochissimo tempo, Davide è stato in grado di farsi subito amare e rispettare".

"A noi resta oggi la responsabilità di portare avanti ciò che la sua fantasia e creatività avevano solo immaginato - ha aggiunto Ferretti -. Ci stringiamo alla famiglia e ai numerosissimi amici di Davide con affetto". Tantissimi sulla sua pagina Instagram i messaggi affranti di amici, colleghi e addetti ai lavori. L'ultimo suo post risaliva a 6 giorni fa, poche ore dopo aver intrapreso quella che purtroppo sarebbe stata la sua ultima avventura professionale.