Ladispoli, il leone che ha seminato il panico? "Chi c'era vicino alla gabbia"

12 novembre 2023 a

a

a

"Aiuto aiuto, è scappato il leone!". Non si tratta della canzone di Jannacci, ma di quel che è realmente accaduto a Ladispoli, alle porte di Roma. Un leone è infatti fuggito dal circo accampato nel comune laziale, e foto e video del “re della foresta” a passeggio per le strade della cittadina- un po’ spaventato dalle auto della polizia che lo seguivano - hanno fatto il giro dei social. Il sindaco, Alessandro Grando, ha prima intimato ai residenti di restare nelle proprie case, poi ha informato che l’animale è stato rintracciato presso un corso d’acqua, e il personale del circo, con il supporto delle forze dell’ordine e dei veterinari, è intervenuto sul posto per catturarlo, dopo averlo narcotizzato.

E ora su quanto accaduto a Ladispoli emergono alcuni retroscena. Gli inquirenti hanno avviato un'indagine per capire come sia stato possibile che la gabbia rimanesse aperta. Infatti il sospetto, sul quale ora i carabinieri svolgono gli accertamenti, è che la fuga del leone possa essere stata indotta da qualcuno. E su questo fronte, come riporta ilCorriere, emerge un dettaglio non da poco: tre persone sarebbero state viste armeggiare attorno alla gabbia della belva.

C’è la pista del sabotaggio, ipotizzata dai responsabili del circo. Adesso i carabinieri dovranno ricostruire cosa è successo nei minuti che hanno preceduto la fuga dell'animale. Intanto potrebbe muoversi anche la prcura di Civitavecchia, Insomma la storia del leone che ha sconvolto Ladispoli non è affatto chiusa.