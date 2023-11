Usa, MH-60 si schianta nel Mediterraneo: 5 morti

13 novembre 2023 a

Un elicottero militare si è schiantato nel mar Mediterraneo orientale la scorsa notte: il bilancio è di 5 morti. Si trattava di militari americani impegnati in un'esercitazione. Lo ha annunciato il Comando europeo degli Stati Uniti. L'elicottero faceva parte di un gruppo di attacco schierato da Washington nell'area mediterranea come parte degli sforzi per evitare che la guerra tra Israele e Hamas si trasformi in un conflitto regionale.

L'incidente nel Mar Mediterraneo è accaduto nella notte tra venerdì e sabato "durante una missione di rifornimento in volo di routine come parte dell'addestramento militare", e l'elicottero, un MH-60, è una variante del Black Hawk, secondo quanto riportato dall'Us European Command in una nota pubblicata sul suo sito. Nel frattempo, sono state avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente, anche se il comando ha escluso eventuali attività ostili.

Secondo due fonti della Difesa Usa al Washington Post, come si legge su Tgcom24, lo schianto del velivolo sarebbe stato causato da un "incidente" durante una missione di training e non "da un atto ostile". "Per rispetto alle famiglie colpite e in conformità con la politica del Dipartimento della Difesa, le identità dei membri dell'equipaggio non sono state rese note fino a 24 ore dopo il completamento delle notifiche ai parenti - si legge sempre sul sito -. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono iniziate immediatamente, con l'impiego di aerei e navi militari statunitensi nelle vicinanze".