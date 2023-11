Vincenzo De Blasio, "spiagge tropicali e cocktail? No, caduto in mare"

13 novembre 2023 a

Nessuna nuova vita per Vincenzo De Blasio. L'uomo, tuona la figlia, è scomparso, non è vero si trova in una spiaggia del Sudamerica a bere cocktail. L'aereo pilotato dal broker petrolifero "è sparito in un tratto di mare profondo oltre 1500 metri e respingiamo quindi tutte le illazioni lette in queste settimane sulla sua sparizione", dice la donna.

De Blasio è sparito nel nulla insieme al suo bimotore Partenavia P68 lo scorso 15 ottobre dopo essere decollato dalla pista di Castelvolturno. Giada De Blasio ha scritto una lettera ai media in cui cerca di fare chiarezza una volta per tutte: "Riteniamo di interrompere il silenzio stampa, per esternare tutto il nostro disappunto per alcune presunte indiscrezioni riportate".

Quindi aggiunge: "Sono comparsi, su alcune testate, articoli che parlano di 'messaggi inviati alla figlia' e fantasiose ipotesi di 'un allontanamento volontario' nonché di un 'cambio di vita' e supposizioni che raccontano di 'spiagge tropicali in Sudamerica e cocktails'".

L'unica certezza al momento è che Vincenzo De Blasio "è decollato verso le 14 dalla pista di Castelvolturno a bordo di un bimotore Partenavia P68 per un volo di prova che doveva durare una ventina di minuti senza però fare più ritorno. Il suo telefonino era stato agganciato per l'ultima volta nella cella di una zona compresa tra Ischia e Ventotene dove si erano perciò concentrate, a terra e in mare, le ricerche dei soccorritori che sono andate avanti per alcuni giorni senza esito". Il giallo resta.