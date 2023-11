Medico eroe durante il Covid licenziato: "Non serve più"

14 novembre 2023 a

Aveva risposto a un avviso della Asl di Latina durante l’emergenza Covid e, con un contratto da libero professionista, aveva lavorato per tutto il periodo della pandemia. Un "medico eroe", insomma. Dopo circa un anno, quando il coronavirus cominciava a non essere più una urgenza, il dottore era stato ricollocato al reparto di Cardiologia, dove si occupava delle scintigrafie miocardiche.

Ma a Emiliano Coletta, figlio dell’ex sindaco di Latina, Damiano Coletta, non è stato rinnovato il contratto: su 106 operatori sanitari con contratti trimestrali, alla fine di settembre la Asl del capoluogo pontino ne ha prorogato 105 fino al 31 dicembre e il suo solo fino al 30 ottobre. Insomma, è lui l'unico a non essere stato rinnovato.

I legali del medico hanno chiesto l’accesso agli atti, da cui si evince che c’era stata una istruttoria prima della proroga. E sono pronti a una battaglia in aula. Da parte sua l'Asl si è difesa sostenendo che Coletta non ha partecipato ai bandi quindi per questo motivo ora non serve più, anche se, in merito all'istruttoria, era stato il primario di cardiologia Francesco Versaci, a richiedere, a settembre scorso, il rinnovo di quel contratto, sostenendo che il professionista era "molto utile al mantenimento dell'attuale offerta assistenziale".