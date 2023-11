Le Iene, ripresa in atteggiamenti intimi a sua insaputa: l'incubo di Roberta

18 novembre 2023 a

Una telecamera puntata sul letto per riprenderla in intimità. Questa la macabra scoperta di Roberta, incurante di quanto stava accadendo. Giovane studentessa, la ragazza ha affittato una stanza all'interno di un appartamento condiviso con altre quattro giovani. "Eravamo cinque donne in cinque stanze da letto, con letti matrimoniali, due bagni e una cucina", spiega la 21enne a Le Iene. Ad affittare la casa, un uomo che inizialmente è parso alla studentessa "straordinario". Poi però un episodio l'ha messa in guardia: "Il primo atteggiamento che non mi è piaciuto è stato quando rientrai a casa alle 11 del mattino e lo trovai con degli elettricisti, con tutte le stanze aperte dopo essere state chiuse a chiave. Mi disse che c'erano stati dei guasti alla linea elettrica".

Non solo. Rientrata dalle vacanze Roberta ha notato la presenza di nuove plafoniere con "un buchino che puntava esattamente sul letto. Inizialmente non ci facciamo caso, poi il mio ragazzo nota una luce blu: smonta la plafoniera e lì dentro trova tutto il circuito (della telecamera)". La stessa trasmissione di Italia 1 mostra il proprietario mentre sarebbe intento a fare delle prove per attivare il sensore della microcamera. Quest'ultima posizionata anche nelle altre stanze.

"La mia fortuna nella sfortuna - prosegue Roberta - è stata che abbia deciso io la disposizione del mio letto, perché era lui a dirci come posizionarli affinché non entrassero i morti, gli spiriti", racconta ancora la studentessa che ha subito sporto denuncia. Eppure la perquisizione da parte dei Carabinieri non è avvenuta altrettanto celermente e il proprietario di casa avrebbe avuto il tempo per agire. "Lui - è il sospetto della 21enne -, avendo visto che noi avevamo scoperto tutto, sicuramente si sarà sbarazzato del materiale". E ora le stesse camere vengono affittate, ma a nuove ragazze.

