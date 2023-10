Le Iene, Belen Rodriguez: pesantissimo silenzio. Schiaffo a Veronica Gentili?

04 ottobre 2023 a

Veronica Gentili ha convinto all’esordio alla conduzione de Le Iene e ha anche vinto la partita degli ascolti, in un martedì sera ormai affollatissimo. Lo storico programma di Italia Uno ha infatti registrato uno share migliore di quello di tutti gli altri concorrenti: non solo i talk politici come Cartabianca su Rete 4 e DiMartedì su La7, ma anche Belve su Rai 2. E pensare che una settimana fa la trasmissione di Francesca Fagnani aveva fatto il boom: evidentemente il ritorno de Le Iene ha cambiato gli equilibri del martedì sera.

Nel corso della puntata la Gentili ha anche dedicato un pensiero a Belen Rodriguez, della quale ha preso il posto alla conduzione: “Voglio fare una cosa che non ho fatto prima, voglio salutare con affetto la persona che mi ha preceduto sul palco e che ha condotto Le Iene per oltre un anno, Belen Rodriguez”. I telespettatori hanno apprezzato il bel gesto della Gentili, dietro il quale si nasconde forse anche la volontà di evitare qualsiasi tipo di polemica. Max Angioni si è poi aggiunto ai saluti alla showgirl argentina: “Ciao Belen, mi manchi, vorrei salutarti in maniera professionale. Belen ti bacio, torna a trovarci”.

La Gentili ha ribadito l’invito alla Rodriguez: “Max calmati, ho capito che ti manca, ma vedrai che tornerà a trovarci. Torna, ti prometto che torna, vedrai”. In realtà per il momento Belen non ha detto proprio nulla a riguardo, non ha neanche risposto ai saluti. In ogni caso appare difficile che possa tornare in trasmissione, anche solo per un saluto, considerando che al momento è del tutto fuori da Mediaset. Oltre alla conduzione de Le Iene, la showgirl argentina non è più al timone nemmeno di Tu si que vales, che anche senza di lei è ripartita facendo il pieno di ascolti.