Meteo Giuliacci, irrompe l'inverno: dove l'Italia sarà sotto zero

L'inverno arriva in Italia e porta con sé anche la neve. Mentre le correnti fredde attraversano il nostro Paese, ci troviamo a fare i conti in queste ore con temperature in picchiata, vento forte e anche qualche nevicata, soprattutto nelle aree montane. La vera sorpresa, però, come si legge sul sito meteogiuliacci.it, potrebbe arrivare tra qualche giorno. Il motivo? Stando alle ultime proiezioni dei modelli previsionali, "i fiocchi di neve potrebbero spingersi fino a quote di pianura, specie in alcune regioni - si legge sul sito del noto meteorologo -. Insomma, è possibile che presto anche i tetti di alcune grandi città vengano imbiancati dalla neve".

Le previsioni attuali, anche se a medio-lungo termine, danno indicazioni chiare sulle zone pianeggianti in cui nei prossimi giorni sarà possibile assistere ai primi fiocchi di neve della stagione. "In base alle mappe più aggiornate - spiegano gli esperti - è possibile che la neve imbianchi fino a quote di pianura l'Emilia, con il coinvolgimento di alcune delle sue principali città, e in particolare anche di Bologna". Quando potrebbe succedere? Stando alle proiezioni attuali, il giorno indicato è quello di domenica 3 dicembre, nelle prime ore del mattino. Questa possibile nevicata, comunque, dovrebbe essere di debole intensità e breve durata.