Donne, la battaglia per l'uguaglianza? Quando è iniziata

Le battaglie per l’uguaglianza sono cominciate già all’inizio del ’600. Esponente illustre della lotta delle donne Olympe de Gouges, romanziera e autrice teatrale affermata in Francia. Ne parla Silvia Stucchi su Libero: "Olympe de Gouges ebbe la limpida coerenza di prendere atto che i diritti del 'dell’uomo e del cittadino', solennemente proclamati nel 1789, avevano una pecca, e anche molto grave: non tenevano alcun conto dell’altra metà del cielo".

