Reggio Emilia, ruba un monopattino poi aggredisce gli agenti: 19enne scatena il panico

Ruba un monopattino in stazione a Reggio Emilia e scappa: per questo è finito nei guai un 19enne extracomunitario, subito rintracciato e denunciato dalla polizia. I fatti risalgono al pomeriggio di domenica 26 novembre, quando le Volanti della questura sono state allertate in piazzale Marconi da un cittadino. Quest'ultimo ha riferito di aver visto un giovane alla guida del suo monopattino, rubato qualche giorno prima in zona stazione. A quel punto gli agenti si sono subito messi sulle tracce del presunto ladro.

Poco dopo le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare il 19enne in via Bacone, in zona Masone. Una volta fermato, il giovane extracomunitario si sarebbe mostrato insofferente dicendo che il monopattino gli era stato regalato da un amico. All’improvviso, però, durante l’identificazione, il 19enne avrebbe provato a scappare proprio a bordo del monopattino, invadendo la corsia di marcia opposta. I poliziotti, allora, si sono subito dati all'inseguimento, prima fermando il traffico, per evitare incidenti tra le macchine di passaggio e il fuggitivo, e poi riuscendo a bloccare il 19enne.

Dopo essere stato fermato per la seconda volta, il ragazzo si sarebbe mostrato aggressivo nei confronti dei poliziotti, dando calci e pugni all’auto degli agenti. E, una volta portato in questura, sarebbe stato sottoposto a una perquisizione personale: addosso gli sarebbe stato trovato un grammo scarso di hashish. Al termine degli accertamenti di rito, inoltre, come riporta il Resto del Carlino, il 19enne sarebbe stato deferito in stato di libertà per i reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale oltre che sanzionato amministrativamente in virtù della sostanza stupefacente rinvenuta, mentre il monopattino è stato restituito al legittimo proprietario.