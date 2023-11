Meteo, Mario Giuliacci: la fine degli anticicloni, le conseguenze sull'italia

30 novembre 2023 a

Addio anticicloni, almeno per un po'. Per i meteorologi del team di Mario Giuliacci si tratta di un evento più unico che raro. Il motivo è chiaro: l'alta pressione sta diventando sempre più ingombrante sull'Italia. La conseguenza? Lunghi periodi stabili, associati a brevi periodi di piogge anche violente. Eppure ora qualcosa sembra cambiare. Gli anticicloni lasceranno il Belpaese per un lungo periodo.

E gli effetti si notano da subito. Il sole infatti sarà poco presente e le nuvole molto frequenti. Non solo, perché le previsioni vedono masse d'aria fredda in arrivo sul nostro Paese. Ecco allora che fino al Ponte dell'Immacolata, quello dell'8 dicembre, assisteremo a forte instabilità (o per lo meno variabilità) a oltranza. Occhio però alla geomorfologia italiana.

Quest'ultima è estremamente varia. Impossibile dunque che piova o nevichi su tutto il suolo nazionale. Ci sarà sempre una regione col sole e una col maltempo. Una cosa è certa: da qui a tempo indeterminato non ci sarà nemmeno un giorno dove risulterà presente il sole su tutte le nostre regioni. Queste ultime saranno caratterizzate da pioggia o addirittura neve.

