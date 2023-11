Meteo, Mario Giuliacci: dicembre inizia con una grossa sorpresa

29 novembre 2023 a

Ci siamo. Mancano poco più di 24 ore a venerdì, il primo giorno di dicembre, che marca l'inizio ufficiale dell'inverno meteorologico. E secondo quanto messo in evidenza da Mario Giuliacci nel suo ultimo bollettino meteorologico, si prospetta un avvio caratterizzato da basse temperature e abbondanti precipitazioni nevose.

Le ultime previsioni meteo, infatti, confermano che nei prossimi giorni la situazione atmosferica rimarrà notevolmente dinamica, questo per il transito di due diverse perturbazioni che, in alcune regioni italiane, interagiranno con masse d'aria sufficientemente fredde da portare la neve a quote basse. Finalmente la neve, insomma. La prima perturbazione si farà già sentire domani, portando con sé le prime precipitazioni al Nord e sulle regioni tirreniche, ma è soprattutto nei giorni successivi che causerà un'intensificazione del maltempo su scala nazionale. Cosa ci attende quindi nei primi giorni di dicembre?

La prossima perturbazione, attraversando gradualmente l'Italia, porterà venerdì piogge diffuse e a tratti intense al Nord, con nevicate significative sulle Alpi, dove tuttavia i fiocchi cadranno solo al di sopra di 1.000-1.500 metri, poiché temporaneamente giungerà sull'Italia un flusso d'aria più mite e tipicamente "autunnale". Sabato, le piogge, oltre a persistere al Nordest, si estenderanno anche su gran parte del Centro, aggiunge Giuliacci, mentre l'arrivo di correnti più fredde consentirà la caduta di neve sulle Alpi anche a quote inferiori a 1000 metri.

Infine le previsioni per domenica, quando la perturbazione lascerà il territorio italiano, risparmiando così dalla fase di maltempo gran parte delle regioni meridionali. Tuttavia, la vera sorpresa invernale potrebbe giungere con la successiva perturbazione prevista tra il 4 e il 5 dicembre, poiché nel frattempo il freddo farà il suo ritorno, in particolare al Nord, accentuandosi e aprendo la possibilità di nevicate anche a quote di pianura. Il generale inverno sta dunque marciando spedito: arriverà e, con tutta probabilità, porterà con sé cospicue nevicate.