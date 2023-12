Perugia, auto falciata dal treno sul passaggio a livello: l'assurda dinamica

03 dicembre 2023 a

Inquietante incidente stradale in Umbria. Un'auto è stata coinvolta in una collisione con un treno in transito vicino a un attraversamento a livello a Rivali di Gualdo Tadino, situato nella provincia di Perugia. Secondo quanto riferito dai soccorritori, il conducente dell'automobile è stato prontamente assistito e trasportato dal servizio sanitario al nosocomio di Branca, risultando fortunatamente illeso. Sul luogo dell'incidente si sono precipitati i vigili del fuoco di Gaifana, i tecnici delle Ferrovie dello Stato, i carabinieri di Gubbio e la polizia ferroviaria di Fabriano.

La vettura coinvolta, una Fiat Panda, al momento del passaggio del treno - un regionale Ancona-Foligno - si trovava sulla traiettoria ferroviaria, come confermano le indagini dei carabinieri.

Le dinamiche dell'incidente, verificatosi verso le 23 di sabato, sono al momento oggetto di approfondimenti da parte delle autorità. La circolazione lungo la linea ferroviaria Foligno-Ancona nella zona coinvolta è stata ripristinata intorno alle 2.30 di questa mattina, domenica 3 dicembre.

Secondo quanto riferito dall'azienda ferroviaria, sembra che la Panda abbia tentato di attraversare il passaggio a livello mentre le sbarre si stavano chiudendo, violando "le disposizioni dell'articolo 147 del codice della strada che regola il comportamento nei attraversamenti". Trenitalia ha precisato che i tre passeggeri a bordo del treno coinvolto sono stati successivamente accompagnati a Foligno tramite taxi. Inoltre, Rfi ha verificato immediatamente il corretto funzionamento del passaggio a livello.