Filippo Turetta, Gino Cecchettin alla Bild: "Perché ora devo fare qualcosa"

Oggi, martedì 5 dicembre, i funerali di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa da Filippo Turetta. L'ultimo saluto a Padova, nella gremitissima Basilica della città. Ma nello stesso giorno, ecco che sulla Bild è uscita un'intervista a Gino Cecchettin, il padre di Giulia, il quale si è lasciato andare a drammatiche riflessioni con la stampa tedesca, a cui ha detto di "non aver potuto aiutare" la figlia.

"Non c'ero per proteggerla", ha spiegato Cecchettin. Filippo Turetta è stato arrestato in Germania, ragione per cui il caso ha avuto molta eco nel Paese, dunque è stato estradato in Italia ed è ora detenuto nel carcere di Verona. Il giovane ha confessato di aver ucciso l'ex fidanzata. Cecchettin con la Bild ha aggiunto: "Ci sono tante Giulia nel mondo, devo fare qualcosa per loro, cambiare qualcosa e parlare con gli uomini, sono loro il problema".

I pensieri di Filippo Turetta vedendo la bara di Giulia in diretta tv

Dunque il discorso in chiesa. Un discorso vissuto, intenso. Parole con cui Gino ha voluto dare un senso profondo dell'amore di un padre per l'ultimo saluto alla figlia, sparita, poi trovata morta, uccisa, dall'ex: "Cara Giulia, grazie, per questi 22 anni che abbiamo vissuto insieme e per l'immensa tenerezza che ci hai donato", ha detto Gino al termine del funerale nella Basilica di Padova. Un discorso di quattro pagine che ha toccato l'Italia, la sintesi di quella che ha definito la "tempesta terribile" che si è abbattuta sulla famiglia, "una pioggia di dolore che sembra non finire mai", ha rimarcato Gino Cecchettin.