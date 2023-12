Ultima generazione, dichiarazione di guerra: 16 dicembre, il loro piano

Alessandro Gonzato 06 dicembre 2023 a

Chiagni e blocca il traffico. Ferma un’autostrada e finisci in tribunale. Piangono, gli attivisti-perdigiorno di Ultima Generazione. Oggi dodici di loro, dodici come l’Autostrada A12 che hanno paralizzato lunedì, vengono processati per direttissima. Per mezz’ora i talebani del clima hanno invaso la carreggiata tra Roma e Civitavecchia, e a Civitavecchia ora vengono giudicati in tribunale. Ma i giovani perditempo non ci stanno, no. Protestano, strepitano, e se la prendono con la Meloni: «È ignobile che questo governo scelga di chiudere in carcere delle persone che, attraverso il sacrosanto diritto costituzionale di manifestare, chiedono sicurezza e prevenzione perla più grande crisi dei nostri tempi», ma non si riferiscono alla nascita di Ultima Generazione.

COMPLOTTISMO

«La gravità e l’urgenza della crisi eco-climatica», prosegue il messaggio inviato alle agenzie di stampa, «vengono continuamente occultate da uno status-quo mediatico, politico ed economico a cui conviene nascondere la situazione». Gli pseudo-ambientalisti scrivono che la loro è stata «un’azione di disobbedienza civile non violenta». Dei novelli Gandhi. «Dopo pochi istanti», puntualizzano, «un automobilista ha consapevolmente investito un manifestante. Arrivata la polizia i manifestanti sono stati portati in questura». E cos’altro dovevano fare i poliziotti di fronte a un drappello di ragazzotti eccitati che hanno fermato macchine, camion, che si sono incollati le mani all’asfalto e che hanno provocato gli automobilisti? Alcuni malcapitati, esasperati, sono scesi e hanno spostato gli esagitati. Questi hanno strillato come se fossero stati presi a bastonate. E se doveva passare un’ambulanza? Amen.

A12, scende dall'auto e lo pesta. Poi lo investe: Ultima Generazione ferma il traffico, automobilista perde la testa

«Alle 20 di ieri (lunedì, ndr)», lamenta Ultima Generazione, «è arrivata la notizia che Riccardo, Azaria, Leonardo, Beatrice, Nerè, Giordano, Mattia, Filippo, Emma, Massimiliano, Simone e Filippo sono stati prelevati e rinchiusi in diverse carceri di Roma. Dopo due notti passate dietro le sbarre verranno processati per direttissima a Civitavecchia». È un’escalation, un climax ascendente che porta al nirvana dell’eco-delirio: «Il restringimento dello spazio di protesta tocca chiunque chieda che lo Stato garantisca i suoi diritti: lavoratori che perdono il posto (forse perché arrivano in ritardo per colpa dei blocchi? ndr), studenti che non hanno i soldi per pagare l’affitto (e magari al posto di lavorare bloccano il traffico, ndr), medici o ferrovieri che scioperano affinché il governo investa in sanità e sicurezza, alluvionati che dopo un anno e mezzo sono ancora senza casa, come nelle Marche, e che va a manifestare la sua rabbia nella piazza cittadina». Il centrodestra è al governo da quattordici mesi ed è responsabile dell’Apocalisse. Andiamo avanti. Il canale Telegram di Ultima Generazione ribolle: «Ci sono molte persone che ci supportano a parole, e altre che vorrebbero ammazzarci». Ma dai! Che poi, “molte persone” al limite li sopportano, altro che supportano. È l’apoteosi dell’eco-vittimismo.

Blitz sulla A12: Ultima Generazione blocca le auto, stavolta rischiano grosso

CHIAMATA ALLE ARMI

Rilanciano, i giovani: «So stenere la resistenza civile soltanto a parole non è più sufficiente, è ora di riprenderci le strade». È una chia mata alle armi. Le brigate eco-svalvolate. Ultima Gene razione suona la carica: «Il 16 dicembre saremo a Roma per un’azione collettiva, partecipata e rumorosa che chiamerà a raccolta le perso ne indignate per le ingiusti zie di cui il governo è colpe vole e che sognano un mondo diverso». In molti sogna no un mondo senza Ultima Generazione.