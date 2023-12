Meteo stravolto in poche ore: dove sarà estate e dove arriva l'inferno del gelo

09 dicembre 2023 a

a

a

Italia spezzata a metà, almeno per quanto riguarda il weekend. Le previsioni meteo per le prossime ore danno il Nord alle prese con tante nubi, qualche pioggia e nebbie, mentre al Centro-Sud si potrà godere del bel tempo e delle temperature miti. I satelliti mostrano infatti un vortice ciclonico ruotare attorno a se stesso a sud della Sicilia dove sta ancora piovendo, ma poi le condizioni atmosferiche tenderanno a migliorare. Un veloce e debole fronte atlantico attraverserà il Paese domani, domenica 10 dicembre, con fenomeni modesti che interesseranno in nottata il Nord ma che farà aumentare al Centro-Sud le temperature massime con valori fino a 14-15°C. Non solo: dall'Africa è previsto in arrivo un promontorio di alta pressione che provocherà bel tempo e un clima diurno mite con valori che entro mercoledì toccheranno anche i 19-20°C.

Mario Giuliacci, le previsioni per il giorno di Natale: girano balle spaziali

L'alta pressione non porterà però il bel tempo al Nord dove sono presenti nubi basse, foschie e banchi di nebbia che tenderanno a intensificarsi da lunedì. "In inverno alta pressione raramente è sinonimo di bel tempo con sole prevalente", ha spiegato Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it. Questo perché un campo di alta pressione tende a eliminare le nubi, comprimere l'aria con un "avvitamento" verso il suolo: la presenza di aria fredda (come in Valpadana) e di umidità generano la nebbia che può rimanere "intrappolata" per molte ore anche durante il giorno non riuscendo a dissiparsi tanto facilmente (anche per la mancanza del vento). Ecco allora che, tra lunedì e mercoledì su gran parte delle regioni settentrionali i cieli saranno molto nuvolosi ma soprattutto, puntualizza Gussoni "torneranno anche le nebbie sulla Pianura Padana, localmente persistenti e che favoriranno il ristagno degli agenti inquinanti. L’aria diventerà insalubre con potenziali rischi per la salute".