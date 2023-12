Gino Cecchettin, la reazione dopo gli insulti: "Due querele fatte, ne seguiranno altre"

10 dicembre 2023 a

Il dramma nel dramma. Ora Gino Cecchettin deve anche difendersi dagli haters e dai complottisti che sprloquiano sul web e lo insultano. Una serie di messaggi apparsi sui social che mettono in dubbio perfino il dolore di un papà e di un marito che nell'arco di poco più di un anno ha perso la moglie e la figlia, Giulia Cecchettin uccisa dal suo ex, Filippo Turetta. E adesso a prendere posizione è stato il suo avvocato: "Me ne segnalano di continuo, a decine. Messaggi diffamatori molto pesanti. Lasciate in pace quest’uomo, abbiamo altro a cui pensare", afferma Stefano Tigani.

Pronte già due querele. "Ne seguiranno altre – dice Tigani – stiamo raccogliendo la documentazione, è impossibile star dietro a tutto. Però ora basta, era doveroso segnalare quei messaggi”. Per quanto riguarda gli autori dei post, “quasi tutte le persone, e i loro profili, sono da individuare. Ora lasciamo lavorare la Polizia postale". Lo stesso Tigani ieri ha diffuso questo comunicato per mandare un segnale a chi conosce solo il linguaggio del fango: “A seguito di numerose segnalazioni giunteci da molti cittadini e apprese anche direttamente, il signor Gino Cecchettin, mio tramite, comunica che ogni attività diffamatoria e denigratoria posta in essere nei propri confronti e nei confronti della propria famiglia troverà pronta reazione a termini di legge. È spaventoso dover vedere simili azioni in una tragedia di queste dimensioni e nel dolore che questa famiglia sta vivendo ed è pertanto doveroso, per il signor Cecchettin, assumere ogni iniziativa conseguente".