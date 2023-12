Covid, Matteo Bassetti contro le mascherine: "Nessuna evidenza scientifica"

12 dicembre 2023 a

Ma quale mascherina! Il prof Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive ospedale policlinico San Martino di Genova, nonostante l'aumento dei casi di covid anche in Italia, boccia senza appello le raccomandazioni che arrivano dagli Stati Uniti che invitano la popolazione americana a indossare l'antivirus per limitare la circolazione del Coronavirus. "I lavori più recenti pubblicati in letteratura ci dicono che l'uso obbligatorio della mascherina come arma di prevenzione non è attualmente supportato da nessuna evidenza scientifica", ha puntualizzato Bassetti con l'Adnkronos.

"Sul fatto di ripensare a introdurre l'obbligo dei dispositivi per tutti non ha senso e non ci pensiamo proprio, può deciderlo la politica ma senza nessuno riscontro della scienza", tuona il virologo spiegando comunque che "gli americani non fanno altro che quello che stiamo dicendo anche noi: la mascherina in ospedale per gli operatori e per i visitatori". E in effetti le raccomandazioni dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno spinto vari ospedali e centri sanitari statunitensi - riporta 'Il Sole 24 Ore' - a implementare nuovamente l'uso della mascherina per pazienti e visitatori.

"Non abbiamo bisogno di fare quello che si fa in Usa", ha proseguito Bassetti sostenendo che "è inutile dire di non baciarsi o di usare la mascherina durante le prossime settimane". "La strategia unica", specifica il prof del San Martino di Genova, "è quella di mettere in sicurezza gli anziani e i fragili con il vaccino. Non serve agire su tutta la popolazione ma chi con il Covid e l'influenza può correre i rischi maggiori". "Sono gli ultra ottantenni senza vaccino a finire in ospedale e su loro dobbiamo far presto con le immunizzazioni", ha concluso Bassetti. Del resto anche gli americani hanno sollecitato in particolare gli over 65 ad affrettarsi a fare tutte le vaccinazioni disponibili e a prendere tutte le precauzioni possibili quali appunto usare le mascherine, ventilare gli ambienti chiusi e lavarsi continuamente le mani. Secondo gli ultimi dati, ha fatto sapere Mandy Cohen, direttore Cdc, "i contagi con il virus respiratorio sinciziale sono ormai "elevati", il Covid-19 continua ad aumentare, e si osserva anche una crescita delle polmoniti".