Roma, maxi-incidente sul Grande raccordo anulare: un morto e sei feriti

18 dicembre 2023

Un morto e sei feriti. È questo il bilancio del maxi incidente avvenuto sul Grande raccordo anulare di Roma nella mattinata di lunedì 18 dicembre. Nel tamponamento a catena sono stati coinvolti tre mezzi pesanti e due auto. Ancora da chiarire le cause dello scontro avvenuto tra gli svincoli Pisana e Magliana. Sul posto per i rilievi la polizia stradale. Nella zona interessata, in attesa della rimozione dei mezzi (un camion, tre furgoni e due auto), si viaggia nella corsia centrale e si registrano circa 6 km di coda. A quanto si apprende, a perdere la vita è stato l'autista di uno dei furgoni coinvolti. Grave anche una ragazza, trasportata in ospedale in elisoccorso.

Non è il primo drammatico evento che accade sul raccordo anulare della Capitale. Il 30 ottobre, lungo la carreggiata esterna, un veicolo ha investito tre operai, dipendenti di una ditta di manutenzione incaricata da Anas, che stavano lavorando all’interno dell’area di cantiere approntata nella corsia di emergenza della galleria. L'ennesimo dramma che si va ad aggiungere alla lunga lista di incidenti in Italia. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel semestre gennaio-giugno 2023 si registra, rispetto allo stesso periodo del 2022, una diminuzione molto limitata del numero di incidenti stradali con lesioni a persone (79.124; -1,0%) e dei feriti (106.493; -0,9%); per le vittime entro il trentesimo giorno il calo è leggermente più marcato (1.384, -2,5%).

Nel confronto con il primo semestre 2022, sono in calo soprattutto le vittime sulle autostrade (-9,7%), seguono le strade extraurbane (-3,3%) e le strade urbane (-0,1%). Rispetto ai primi sei mesi del 2019, nel primo semestre 2023 le vittime diminuiscono in misura significativa, ancora, sulle autostrade (-24,1%) mentre sulle strade urbane ed extraurbane il calo è stimato pari, rispettivamente, al 7% e 9%.