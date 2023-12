Vanessa Ballan, l'orrore del killer: al bar dopo l'omicidio

21 dicembre 2023 a

a

a

È stato preso poche ore dopo l'omicidio della 27enne Vanessa Ballan il presunto killer: si chiama Bujar Fandaj ed è un 41enne kosovaro con cui la giovane aveva avuto una relazione, salvo poi lasciarlo qualche mese fa. La donna, uccisa a coltellate due giorni fa a Riese Pio X, in provincia di Treviso, era incinta del secondo figlio. Il suo primogenito, invece, ha appena quattro anni. A far perdere la testa al 41enne sarebbe stata non solo la fine della relazione, ma anche la notizia della gravidanza. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Vanessa per lui era diventata una vera e propria ossessione. Tanto che due mesi fa la giovane lo aveva denunciato per stalking, aiutata dal marito Nicola.

Secondo gli inquirenti - come scrive il Corriere - l'uomo avrebbe progettato ben due depistaggi per crearsi un alibi: innanzitutto, qualche ora prima dell'omicidio, ha pubblicato su Instagram una foto dello svincolo verso Nova Gorica, in Slovenia, anche se in realtà si trattava di un vecchio scatto. In seconda battuta ha chiamato i carabinieri, dicendo che si sarebbe consegnato, mentre invece si stava preparando alla fuga, forse all'estero.

"Rischia il linciaggio", tam-tam a Treviso: il killer di Vanessa Ballan nel mirino

Pare, inoltre, che dopo l'omicidio, avvenuto tra le 11.15 e le 11.30 di martedì 19 dicembre, il kosovaro - arrivato in bicicletta per evitare i sistemi di rilevazione delle targhe delle auto - sia andato al bar, abbia preso una birra e si sia messo a chiacchierare con chi era lì in quel momento. Nessuno ci avrebbe fatto caso, anche perché sembra che lui fosse un cliente abituale di quel locale. "Ha parlato con noi di tatuaggi - ha detto una delle bariste al Corsera - poi ha consumato la sua ordinazione. Ha chiacchierato con una cliente per una ventina di minuti, raccontando che si era da poco fatto un tatuaggio sul braccio che riproduce una rosa dei venti e uno nel costato. Diceva che erano riferimenti a storie passate, che avevano a che fare con una ragazza. Dopo è uscito ed è salito su un'auto, una Kia grigia".