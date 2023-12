Vanessa Ballan, caccia al killer: "Come l'ha sorpresa", il retroscena che cambia il quadro

19 dicembre 2023 a

a

a

Per l'omicidio di Vanessa Ballan si cerca una terza persona. Si tratterebbe di un uomo che risiede a Altivole, un Comune confinante, e sarebbe una persona che la coppia conosce. Vanessa è stata uccisa nella sua abitazione di Riese Pio X, a Treviso. Stando alle prime ricostruzioni sarebbe stata picchiata al volto e poi colpita con almeno sette coltellate profonde al torace. Sul posto sono ancora presenti il sostituto procuratore di Treviso, Michele Permunian, e il medico legale, Antonello Cirnelli, che stanno ultimando gli accertamenti. Sulle mani della donna sono presenti numerose lesioni da difesa, a conferma di come la vittima abbia provato disperatamente a salvarsi dalla furia dell'omicida. L'assassino sarebbe entrato nell'abitazione forzando la finestra e sorprendendo la vittima in pigiama.

La 27enne, che era incinta del secondo figlio, lavorava all'Eurospin come commessa. Il marito, Nicola Scapinello, di 28 anni, è tuttora nella caserma dei carabinieri di Treviso. Al momento dell'omicidio non si sarebbe trovato in casa. La vittima e il suo assassino - sono i sospetti - si conoscevano: lui l'avrebbe stalkerizzata, pare anche presentandosi sul luogo di lavoro.

Una notizia che arriva dopo un'altra tragedia: la morte di Giulia Cecchettin per mano dell'ex fidanzato. "Ancora un femminicidio in Veneto. In provincia di Treviso, a Riese Pio X, una ragazza è stata accoltellata e uccisa sulla porta di casa. La vittima è Vanessa Ballan, una giovane donna di 26 anni. L'omicida l'ha colpita con un coltello e si sarebbe allontanato in auto: è ricercato dai Carabinieri in tutta la provincia", ha scritto su Facebook il presidente della Regione Luca Zaia.

Massacrata e uccisa a 27 anni nella notte, orrore a Treviso: fermato il compagno

E ancora: "L'allarme è stato dato dal compagno stesso. Quando il personale medico del Suem è arrivato in via Fornasette per lei non c'era più nulla da fare. Il compagno era a fianco della ragazza, in stato di shock. Vanessa era incinta da pochi mesi. Lavorava come commessa all'Eurospin di Castelfranco".