La truffa del resto, 15 euro e si portano via tutto: ecco come

Torna la truffa del "rendez-moi" ovvero del resto. Un trucchetto i clienti-ladri mettono in pratica alla cassa dei negozi dove acquistano del cibo portandosi a casa il cibo stesso più i soldi. Come mostra un video pubblicato dalla pagina Facebook di un locale di Napoli, "Pollo Re", girarrosto e friggitoria di piazza Mazzini, il cliente-truffatore si avvicina al bancone e ordina una frittura. Per un totale di 5 euro.

La cassiera quindi prepara la confezione da asporto e incassa i 20 euro con cui l'uomo paga. Ma attenzione, perché al momento di dare il resto, ovvero 15 euro, il ladro dice di aver trovato i 5 euro, così chiede alla ragazza di riavere la banconota da 20. Il denaro è ancora sul bancone e il cliente chiede se può avere una banconota da 50 euro, quindi dà alla cassiera dei tagli più piccoli.

A questo punto sul bancone ci sono 20 euro del pagamento iniziale, i 5 euro che aveva tirato fuori in un secondo momento, i 15 che la cassiera gli aveva dato di resto e 10 euro che il cliente ha aggiunto in un secondo momento. La cassiera gli dà una banconota intera da 50 euro, e il cliente si allontana con i soldi e la sua confezione di frittura.

Risultato: il cliente ha sborsato in tutto 35 euro (i 20 iniziali, i 5 e i 10) e "guadagnato" 15 euro più il cibo da asporto ovviamente. Negozianti, occhio...