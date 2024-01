Del Debbio, "blitz" a Milano: le immagini che imbarazzano Sala e Pd

12 gennaio 2024 a

Paolo del Debbio ha dedicato la copertina di Dritto e Rovescio a Milano e in particolare a San Siro dove si è festeggiato il Capodanno in stile banlieu con fuochi accesi per le strade, colpi di scacciacani sparati ad altezza uomo, lanci di sassi e bottiglie contro i poliziotti.

Ma Del Debbio avverte i suoi telespettatori: "Noi ci occupiamo di situazioni di degrado perché non vengano dimenticate e sottovalutate. Quello che facciamo non è generalizzare sulla generazione giovanile o sugli immigrati di seconda generazione come se tutti fossero delinquenti. Noi ci occupiamo di coloro che fanno delle cose che non vanno fatte".

Capodanno violento a Milano, spari contro gli agenti: denunciato trapper

Sulla stessa linea Matteo Salvini. Il leader della Lega in collegamento con la trasmissione e mentre scorrono le immagini della notte di San Silvestro che stanno mettendo in imbarazzo il sindaco Beppe Sala e l'intero Pd, smentisce chi lo accusa di avercela con gli stranieri e con gli immigrati a prescindere: "è falso", tuona il vicepremier spiegando che "ci sono milioni di uomini e di donne che sono arrivati da lontano e che sono in Italia perfettamente integrati, che lavorano, che mandano i figli a scuola, che pagano le tasse".

Però, puntualizza Salvini, "sarebbe sciocco, come qualcuno ogni tanto fa, e penso al sindaco della nostra Milano, che dice che non ci sono problemi di sicurezza". "Una parte di immigrazione e di figli dell'immigrazione non hanno nessuna intenzione di integrarsi". "Bisogna prenderne atto", dice Salvini facendo il caso degli alloggi popolari che "dovrebbero andare in precedenza a chi è qua da più tempo e quindi agli italiani, mi sembra assolutamente ragionevole". "Non è un capriccio della destra", ha concluso il ministro delle Infrastrutture.