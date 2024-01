Chiara Ferragni? Mette in vendita il pigiama firmato, ricoperta di insulti: "Datti fuoco"

16 gennaio 2024 a

Mette in vendita un pigiama di Chiara Ferragni sui social e riceve solo insulti: è successo a un'utente di Fano dopo aver postato un annuncio in un popolare gruppo social locale. I commenti sono stati tutti negativi, come riportato da Fanpage. Qualcuno, per esempio, ha scritto: "C'è pure chi compra il pigiama di Chiara Ferragni? Dagli fuoco!". La donna finita nel vortice delle critiche pensava forse di fare un affare mettendo in vendita il pigiama della Ferragni a soli 70 euro. Peccato, però, che non solo nessuno lo abbia comprato ma anche che sia partita subito dopo una valanga di commenti ironici e sarcastici di altri utenti. "Fai ancora in tempo a dargli fuoco", ha scritto uno di loro. Un altro invece: "70 euro? Me ne compro 7 normali". E ancora: "Quindi esistono davvero le persone che comprano cose di Chiara Ferragni?". La signora che aveva messo in vendita il pigiama, alla fine, si è vista quasi costretta a ritirare il prodotto. "Il mondo è pieno di odio, gli articoli li ho venduti altrove", ha scritto.

Intanto, l'imprenditrice digitale è tornata a parlare nelle scorse ore dicendosi disponibile a parlare ma solo ai magistrati. Al momento, però, né la Procura di Milano né quella di Cuneo avrebbero delle convocazioni in programma. Probabile invece che nei prossimi giorni vengano ascoltati i teste. L'imprenditrice, spiega Fanpage, potrà essere convocata solo se il procuratore aggiunto Eugenio Fusco la convocherà o se l'imprenditrice tramite i suoi avvocati esprimerà la volontà di essere ascoltata.