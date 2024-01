17 gennaio 2024 a

Il modello "green" della rossa Bologna? Una follia a 30 all'ora. La città emiliana, tra le ultime roccaforti della sinistra, ha inaugurato le nuove regole per la viabilità con limiti orari bassissimi. Automobilisti furiosi, autobus in tilt e ritardi paurosi. Per percorrere un tragico che prima richiedeva 28 minuti, ora ce ne vogliono 42.