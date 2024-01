La rivoluzione degli eterni bambini

18 gennaio 2024 a

a

a

A Roma papà in trincea contro il 5 in condotta a chi occupa i licei. A Milano e Torino ragazzi in piazza per il diritto a imbrattare i monumenti. Ma la Camera vara la stretta. E Mario Sechi nel suo editoriale su Libero fa il punto su questa "guerra" al Liceo Tasso di Roma che è, di fatto, la parabola di una certa Italia in camicia ma descamisada, borghese ma compagna, egalitaria a parole ma elitaria nei fatti, morigerata nella teoria ma arrogante nella prassi.

