Garlasco, la madre di Alberto Stasi: "Puro schifo". E su Sempio...

Ora parla lei, Elisabetta Ligabò Stasi, la mamma di Alberto, unico condannato e in via definitiva per il delitto di Chiara Poggi, avvenuto la mattina del 13 Agosto 2007 a Garlasco. La donna si è concessa per un’intervista a La Stampa, dopo le nuove rivelazioni investigative che hanno acceso i riflettori su Andrea Sempio. A 18 anni di distanza per quello che diventerebbe l’errore giudiziario più grande della storia del nostro Paese. Elisabetta è sconvolta: “Quello che sta vendendo fuori è sconvolgente. È uno schifo, mi dispiace usare questa parola. Ma è un vero e puro schifo. Io non me lo spiego, davvero mi sembra incredibile. Credo che questa domanda vada fatta a chi ha condannato mio figlio Alberto”.

A chi ha sempre accusato suo figlio di freddezza, la Stasi replica: “Mio figlio è un ragazzo educato. E sempre lo sarà. Ma questo non ha niente a che fare con la sua condanna. Uno può essere maleducato e farla franca, oppure può essere molto educato e ritrovarsi nei guai. Non ha protestato di più, perché non è nel suo carattere, non è nel suo modo di comportarsi urlare e alzare la voce. Che abbia accettato il suo destino è ingiusto dirlo”. La mamma di Alberto non chiarisce se lei o il figlio conoscessero Andrea Sempio: “Ho sentito mio figlio, Alberto è tranquillo, ma quella persona non voglio sentirla nemmeno nominare. Di lui non parlo, assolutamente”.

La signora Elisabetta è sconcertata anche dal fatto che l’allora capo del Ris, Luciano Garofano, non ritenne utilizzabile l’impronta numero 33 e oggi è nel collegio difensivo di Andrea Sempio, difendendo sia lui che il suo lavoro: “Certo che ci ho fatto caso, lo so bene. È la solita compagnia. Tutti uniti, da sempre, contro mio figlio Alberto. È stata un'indagine in una sola direzione, fin dall'inizio. Non so perché sia andata così, ma questo è quello che è successo. Noi abbiamo sempre lottato e stiamo lottando ancora. Chiediamo verità e giustizia per Chiara, oltre che per Alberto”.